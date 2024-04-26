ГУР знищило у Москві гелікоптер Ка-32, який належав Міноборони Росії

Як розповіло виданню джерело, ворожий гелікоптер вдалося спалити на російському міжнародному аеродромі "Остаф'єво" у Москві. Цей Ка-32 належав Міністерству оборони РФ.

За словами співрозмовника, гелікоптер росіяни застосовували для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій своєї армії.

Що відомо про гелікоптери Ка-32

Ка-32 (за кодифікацією НАТО: Helix-C) - це радянський і російський середній транспортний гелікоптер співвісної схеми з двома турбувальними двигунами і шасі, що не забираються.

Він є цивільним розвитком пошуково-рятувального гелікоптера Ка-27ПС, розробленим ОКБ ім. Н. І. Камова. До 2006 року було випущено близько 160 Ка-32 у різних модифікаціях.

Спочатку як основне призначення вертольота передбачалося його використання для розвідки льодової обстановки в екстремальних умовах Арктики вдень і вночі, проте пізніше гелікоптер було вирішено розробляти для багатоцільового всепогодного застосування; для пошукових та рятувальних робіт, транспортних перевезень, кранових робіт при монтажі обладнання, вивезенні пакетів цінної деревини за відсутності доріг, патрульної служби та інших цілей.

Екіпаж гелікоптера становить 2 особи, пасажиромісткість - 13. Максимальна швидкість - 260 км/год, а практична дальність до 800 км.

Україна продовжує нищити авіацію РФ

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 348 літаків та 325 гелікоптерів.

Однією з крайніх успішних операцій українських бійців було знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Такий літак Україні вдалося вразити вперше. Як ділився очільник ГУР МО Кирило Буданов, лише тиждень тривала сама "засідка" - очікування виходу літака на потрібний рубіж.

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