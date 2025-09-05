UA

ГУР знищило катер, РЛС та загарбників у Чорному морі: ексклюзивні кадри

Фото: ГУР розбила ворога в Чорному морі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські спецпризначенці ГУР МО України провели успішний рейд у Чорному морі. Яке результат знищено ворожий катер типу БЛ-680, РЛС “Гарпун-Б” та комплекс РЕБ “Гроза”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Ексклюзивні кадри чорноморської операції, яка відбулася у серпні 2025 року показали в ГУР. Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії. 

 

У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі: 

  • катер типу БЛ-680; 
  • РЛС “Гарпун-Б”; 
  • РЕБ “Гроза”. 

Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу. 

Зауважимо, що раніше сьогодні у Києві презентували новітні українські катери для спецпризначенців.

Як виявилось, вони вже взяли участь в операціях ГУР МО, зокрема на Тендрівській косі.

Крім цього, вчора ми писали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України передало Музею війни в Києві унікальні макети легендарних морських дронів Magura V5, V6 та V7 з елементами навісного озброєння.

