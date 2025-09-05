ГУР знищило катер, РЛС та загарбників у Чорному морі: ексклюзивні кадри

Ексклюзивні кадри чорноморської операції, яка відбулася у серпні 2025 року показали в ГУР. Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.

У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:

катер типу БЛ-680;

РЛС “Гарпун-Б”;

РЕБ “Гроза”.

Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу.