ГУР знищило катер, РЛС та загарбників у Чорному морі: ексклюзивні кадри

Українські спецпризначенці ГУР МО України провели успішний рейд у Чорному морі. Яке результат знищено ворожий катер типу БЛ-680, РЛС “Гарпун-Б” та комплекс РЕБ “Гроза”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Ексклюзивні кадри чорноморської операції, яка відбулася у серпні 2025 року показали в ГУР. Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.
У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:
Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу.
Зауважимо, що раніше сьогодні у Києві презентували новітні українські катери для спецпризначенців.
Як виявилось, вони вже взяли участь в операціях ГУР МО, зокрема на Тендрівській косі.
Крім цього, вчора ми писали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України передало Музею війни в Києві унікальні макети легендарних морських дронів Magura V5, V6 та V7 з елементами навісного озброєння.