Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

ГУР знищило склад боєприпасів та російських окупантів у Мелітополі (відео)

Фото: ГУР знищили склад БК та російських окупантів на Запорізькому фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

16 серпня внаслідок операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було знищено склад боєприпасів та російських загарбників, перекинутих на Запорізький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як сталося

Вибух пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького.

За попередніми даними, знищено щонайменше шестеро російських морських піхотинців та членів екіпажу БПЛА так званого кадировського батальйону "Ахмад-Восток".

Точна кількість безповоротних та санітарних втрат встановлюється.

Внаслідок вибуху загорівся склад із боєприпасами, було чутно звук вторинної детонації. На місце події окупанти направили чотири автомобілі швидкої допомоги.

Операція значно послабила логістику противника на Запорізькому напрямку та нанесла втрати особовому складу і техніці російських загарбників.

Російська ФедераціяГУРВійна в Україні