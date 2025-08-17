ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ГУР знищило склад боєприпасів та російських окупантів у Мелітополі (відео)

Неділя 17 серпня 2025 12:23
UA EN RU
ГУР знищило склад боєприпасів та російських окупантів у Мелітополі (відео) Фото: ГУР знищили склад БК та російських окупантів на Запорізькому фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

16 серпня внаслідок операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було знищено склад боєприпасів та російських загарбників, перекинутих на Запорізький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як сталося

Вибух пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького.

За попередніми даними, знищено щонайменше шестеро російських морських піхотинців та членів екіпажу БПЛА так званого кадировського батальйону "Ахмад-Восток".

Точна кількість безповоротних та санітарних втрат встановлюється.

Внаслідок вибуху загорівся склад із боєприпасами, було чутно звук вторинної детонації. На місце події окупанти направили чотири автомобілі швидкої допомоги.

Операція значно послабила логістику противника на Запорізькому напрямку та нанесла втрати особовому складу і техніці російських загарбників.

Нагадаємо, що українські розвідники ефективно знищують ворожі безпілотники на фронті. Бійці ГУР показали кадри роботи антидронів.

Крім того, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України “Артан” знищують техніку, склади боєприпасів і засоби зв’язку окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна в Україні
Новини
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія