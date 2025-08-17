ua en ru
ГУР уничтожило склад боеприпасов и российских оккупантов в Мелитополе (видео)

Воскресенье 17 августа 2025 12:23
ГУР уничтожило склад боеприпасов и российских оккупантов в Мелитополе (видео) Фото: ГУР уничтожили склад БК и российских оккупантов на Запорожском фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

16 августа в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов и российских захватчиков, переброшенных на Запорожское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как произошло

Взрыв прогремел в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого.

По предварительным данным, уничтожено по меньшей мере шесть российских морских пехотинцев и членов экипажа БПЛА так называемого кадыровского батальона "Ахмад-Восток".

Точное количество безвозвратных и санитарных потерь устанавливается.

В результате взрыва загорелся склад с боеприпасами, был слышен звук вторичной детонации. На место происшествия оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи.

Операция значительно ослабила логистику противника на Запорожском направлении и нанесла потери личному составу и технике российских захватчиков.

Напомним, что украинские разведчики эффективно уничтожают вражеские беспилотники на фронте. Бойцы ГУР показали кадры работы антидронов.

Кроме того, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" уничтожают технику, склады боеприпасов и средства связи оккупантов.

