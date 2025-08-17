ГУР уничтожило склад боеприпасов и российских оккупантов в Мелитополе (видео)

16 августа в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов и российских захватчиков, переброшенных на Запорожское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как произошло

Взрыв прогремел в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого.

По предварительным данным, уничтожено по меньшей мере шесть российских морских пехотинцев и членов экипажа БПЛА так называемого кадыровского батальона "Ахмад-Восток".

Точное количество безвозвратных и санитарных потерь устанавливается.

В результате взрыва загорелся склад с боеприпасами, был слышен звук вторичной детонации. На место происшествия оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи.

Операция значительно ослабила логистику противника на Запорожском направлении и нанесла потери личному составу и технике российских захватчиков.