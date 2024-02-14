ГУР про знищення корабля "Цезар Куніков": більшості екіпажу не вдалось врятуватись

Більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова.
"За попередньою інформацією, більшості екіпажу ВДК "Цезар Куніков" не вдалось врятуватись. Корабель перевозив вантаж - боєкомплект. "Цезар Куніков" знищений повністю, він затонув і не підлягає відновленню", - розповів він.
За словами Юсова, вибухи, про які заявляли очевидці під час проведення операції по знищенню судна, могли бути в тому числі вибухами боєкомплектів на борту корабля.
"Про додаткові уражені цілі ми поки не повідомляємо", - заявив Юсов.
Нагадаємо, що під ранок російське Міноборони відзвітувало буцімто про "відбиту" атаку безпілотників. За даними ворожого відомства, всього нібито було перехоплено та знищено дев'ять "українських" безпілотників.
З них два над Бєлгородською, один над Воронезькою областями та шість над Чорним морем.
Пізніше мережами поширилася інформація, що російський великий десантний корабель зазнав атаки у Чорному морі. Так, вибухи в Криму почалися після 6:00 поблизу Алупки. Місцеві стверджують, що на кораблі пролунала тривога, після чого почалися вибухи. Було чути детонацію, а з місця повалив густий дим. В мережі поширилися відповідні кадри з димом у морі.
Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що у Чорному морі вранці ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
Місцеві Телеграм-канали написали, що після атаки на Крим російський ВДК пішов на дно.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.