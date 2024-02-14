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ГУР об уничтожении корабля "Цезарь Куников": большинству экипажа не удалось спастись

Фото: в Черном море затонул подбитый российский корабль "Цезарь Куников" (wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

Большинство экипажа российского ВДК "Цезарь Куников", уничтоженного в Черном море, не смогло спастись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Юсова.

"По предварительной информации, большинству экипажа ВДК "Цезарь Куников" не удалось спастись. Корабль перевозил груз - боекомплект. "Цезарь Куников" уничтожен полностью, он затонул и не подлежит восстановлению", - рассказал он.

По словам Юсова, взрывы, о которых заявляли очевидцы во время проведения операции по уничтожению судна, могли быть, в том числе, взрывами боекомплектов на борту корабля.

"О дополнительных пораженных целях мы пока не сообщаем", – заявил Юсов.

Уничтожение ИДК "Цезарь Куников"

Напомним, что под утро российское Минобороны отчиталось якобы об "отбитой" атаке беспилотников. По данным вражеского ведомства, всего якобы были перехвачены и уничтожены девять "украинских" беспилотников.

Из них два над Белгородской, один над Воронежской областями и шесть над Черным морем.

Позже сетями распространилась информация, что российский большой десантный корабль подвергся атаке в Черном море. Так, взрывы в Крыму начались после шести часов вблизи Алупки. Местные утверждают, что на корабле раздалась тревога, после чего начались взрывы. Было слышно детонацию, а с места свалил густой дым. В сети распространились соответствующие кадры с дымом в море.

Позже Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Черном море утром ГУР и ВСУ уничтожили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Местные Телеграмм-каналы написали, что после атаки на Крым российский ВДК пошел ко дну.

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