ГУР зірвало наступ та знищило десятки окупантів на Куп’янському напрямку

Спецпідрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно виконали складне бойове завдання на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.
За підтримки побратимів із підрозділів "Аратта" та "Сибірський батальйон" українські воїни змогли втримати широку ділянку фронту й стабілізувати оборону в районі активних бойових дій.
За даними, спецпризначенців ліквідували понад 30 окупантів, з яких 15 загинули в безпосередньому стрілецькому бою.
Крім того, понад 40 російських військових отримали поранення, а двох було взято в полон. Водночас знищено понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.
Відеозаписи з місця операції демонструють ключові етапи: роботу командного пункту, штурм ворожих позицій, евакуацію поранених, а також ефективну роботу підрозділів БПЛА та вогневої підтримки.
Нагадаємо, що у ГУР МО України показали підготовку спецпідрозділу "Стугна". На Куп’янському напрямку тривали активні бойові дії із зачистки території від російських окупантів.
Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.
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