ГУР про займання Су-34 в Росії: зійдемося на те, що Буданова привітали з днем народження

Юсова попросили прокоментувати інформацію про те, що на аеродромі в Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Давайте зійдемося на версії, що якісь добрі люди вирішили привітати Буданова з днем народження у такий спосіб", - відповів він.

Варто зауважити, що начальник ГУР Кирило Буданов сьогодні, 4 січня, святкує свій 38-й день народження. РБК-Україна у матеріалі зібрало цікаві факти про життя головного розвідника країни.

Загорання Су-34

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що в ніч проти 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів літак Су-34.

Це була спеціальна операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Пізніше ГУР оприлюднило відео, на якому можна побачити, як горить російський Су-34.

У військовій розвідці не визнали своєї причетності та додали, що причини займання уточнюються.