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ГУР о возгорании Су-34 в России: сойдемся на том, что Буданова поздравили с днем рождения

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Уничтожение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на аэродроме в Челябинске - это своеобразное поздравление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова с днем рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Юсова попросили прокомментировать информацию о том, что на аэродроме в Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Давайте сойдемся на версии, что какие-то добрые люди решили поздравить Буданова с днем рождения таким образом", - ответил он. 

Стоит заметить, что начальник ГУР Кирилл Буданов сегодня, 4 января, празднует свой 38-й день рождения. РБК-Украина в материале собрало интересные факты о жизни главного разведчика страны. 

Возгорание Су-34

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел самолет Су-34

По информации источников, это была специальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины. 

Позже ГУР обнародовало видео, на котором можно заметить, как горит российский Су-34

В военной разведке не признали своей причастности и добавили, что причины возгорания уточняются. 


 

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ГУРРосавиацияГлавное управление разведкиЧелябинскКирилл БудановВойна России против Украины