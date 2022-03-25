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В ГУР заявили о создании отряда партизан: перед агрессором откроется настоящий ад

Фото: ГУР создает отряды партизан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о создании отряда партизан. В него войдут не только военные, но и охотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Буданова изданию The Nation.

Отмечается, одной из главной задачей Буданова было создание групп партизанов. Главный разведчик не стал раскрывать деталей, однако упомянул, что в группу набрали охотников.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", - заявил Буданов.

Напомним, в Черниговской области ВСУ уничтожили очередную колонну российской техники.

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