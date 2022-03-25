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В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную колонну вражеской техники

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Черниговская область, Пятница 25 марта 2022 13:28
В Черниговской области ВСУ уничтожили очередную колонну вражеской техники Фото: в Черниговской области уничтожили российскую колонну (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили очередную колонну российской бронированной техники. Это произошло на территории Черниговской области в пятницу, 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Север".

"Силы сопротивления Сиверщины неустанно работают над скорейшей победой над наглым врагом. Их бронированные машины оказались и не такими уж и бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", - говорится в сообщении.

Напомним, в Славутиче запретили передвигаться по городу из-за работы снайперов.

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