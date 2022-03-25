У ГУР заявили про створення загону партизан: перед агресором відкриється справжнє пекло

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про створення загону партизан. До нього увійдуть не тільки військові, а й мисливці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Буданова виданню The Nation .

Відзначається, одним з головним завданням Буданова було створення груп партизанів. Головний розвідник не став розкривати деталей, проте згадав, що в групу набрали мисливців.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Я повинен сказати, що скоро прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло", - заявив Буданов.