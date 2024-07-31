ГУР завдало удару по російській авіабазі в Сирії, - джерела

"Дружба" Сирії та РФ

Сирія - одна з небагатьох держав, які підтримують Росію, зокрема і у війні проти України. Російський диктатор Володимир Путін та президент Сирії Башар Асад тісно "товаришують" і взаємодіють.

У вересні 2015 року Росія оголосила про військову операцію в Сирії, метою якої диктатор Володимир Путін назвав боротьбу з терористичною організацією "Ісламська держава". У Сирії серед інших воювали найманці ПВК "Вагнера".

Трагічно відомою була битва за місто Алеппо, який Росія бомбардувала з повітря. Раніше український Харків порівнювали з сирійським містом. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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