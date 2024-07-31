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ГУР нанесло удар по российской авиабазе в Сирии, - источники

Фото: ГУР нанесло удар по российской авиабазе в Сирии (armyinform-com-ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украинские спецназовцы атаковали российскую авиабазу в Сирии. Это произошло после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным источников в спецслужбах, в конце июля ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром армии РФ "Кувейрес", расположенный к востоку от Алеппо.

скриншот google.com.ua/maps

Отмечается, что комплексный удар нанесли бойцы Главного управления разведки группы "Химик".

Известно, что спецназовцы уничтожили российский комплекс РЭБ, а после ударили дронами по российским объектам на самом аэродроме.

ГУР атаковало российские позиции через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, состоявшейся 24 июля.

Добавим, что аэродром "Кувейрес" контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.

 

"Дружба" Сирии и РФ

Сирия - одно из немногих государств, поддерживающих Россию, в том числе и в войне против Украины. Российский диктатор Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад тесно "дружат" и взаимодействуют.

В сентябре 2015 года Россия объявила о военной операции в Сирии, целью которой диктатор Владимир Путин назвал борьбу с террористической организацией "Исламское государство". В Сирии среди прочих воевали наемники ЧВК "Вагнера".

Трагически известной была битва за город Алеппо, который Россия бомбила с воздуха. Ранее украинский Харьков сравнивали с сирийским городом. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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