ГУР про залізницю до Криму, яку будує Росія: значуща ціль для України

Залізниця, яку росіяни будують на тимчасово окупованих територіях до Криму, є значущою ціллю для Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно, для українських Сил оборони - це значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само", - зазначив Юсов.

Він розповів, що Росія продовжує використовувати залізницю як основний елемент для постачання своїх сил. Ворога не влаштовує те, що відбувається з Кримським мостом, оскільки він працює не в повному обсязі, тому окупанти намагаються збудувати залізницю.

За словами представника ГУР, Україна вже розпочала протидію таким планам. При цьому наша країна намагатиметься завадити росіянам добудувати залізницю.

"Якщо все ж таки вдасться (добудувати - ред.), то як довго і як ефективно вона зможе працювати?" - додав він.