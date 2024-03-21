ГУР о железной дороге в Крым, которую строит Россия: значимая цель для Украины
Железная дорога, которую россияне строят на временно оккупированных территориях в Крым, является значимой целью для Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Это серьезный вызов, серьезная угроза. Соответственно, для украинских Сил обороны - это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же", - отметил Юсов.
Он рассказал, что Россия продолжает использовать железную дорогу в качестве основного элемента для снабжения своих сил. Врага не устраивает то, что происходит с Крымским мостом, поскольку он работает не в полном объеме, поэтому оккупанты пытаются построить железную дорогу.
По словам представителя ГУР, Украина уже начала противодействие таким планам. При этом наша страна попытается помешать россиянам достроить железную дорогу.
"Если все же удастся (достроить - ред.), то как долго и как эффективно она сможет работать?" - добавил он.
Железная дорога в Крым
Напомним, еще в октябре прошлого года глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что россияне хотят построить железную дорогу в Крым в глубоком тылу.
Согласно плану врага, она должна проходить из Ростова-на -Дону через временно оккупированные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря - в Крым.
Эта информация появилась уже после того, как украинские защитники успешно атаковали Крымский мост, что нарушило его работу.
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