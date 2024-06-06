UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ГУР заінтригували знищенням корабля РФ у Криму та пообіцяли яскраве відео

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Цієї ночі в акваторії Чорного моря в окупованому Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів ГУР МО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ще знищене сьогодні вночі одне вороже судно в чорноморській акваторії. Деталі будуть трошки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель...Власне це ще одна "морська нерухомість" на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі. Це факт. Деталі будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також", - сказав Юсов. 

Удари РФ по Чорноморському флоту РФ

 

Зауважимо, що Україна без потужного флоту змусила бойові кораблі РФ втекти з Криму. Це вдалося завдяки морським дронам, зокрема таким як MAGURA V5, на які від сьогодні оголошено збір.

До слова, саме через такі безпілотники та влучні удари ракет від початку повномасштабного вторгнення РФ Чорноморський флот росіян втратив приблизно третину своїх кораблів, які були постійно присутні в чорноморській акваторії.

Так, українцям вже вдалося потопити чотири великі десантні кораблі ЧФ РФ. Також серед нещодавніх втрат у окупантів - це ракетний корабель "Циклон", який був уражений в Севастополі наприкінці травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримЧорноморський флотчорное мореГУРАтака дронів