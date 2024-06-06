В ГУР заінтригували знищенням корабля РФ у Криму та пообіцяли яскраве відео

Зауважимо, що Україна без потужного флоту змусила бойові кораблі РФ втекти з Криму. Це вдалося завдяки морським дронам, зокрема таким як MAGURA V5, на які від сьогодні оголошено збір.

До слова, саме через такі безпілотники та влучні удари ракет від початку повномасштабного вторгнення РФ Чорноморський флот росіян втратив приблизно третину своїх кораблів, які були постійно присутні в чорноморській акваторії.

Так, українцям вже вдалося потопити чотири великі десантні кораблі ЧФ РФ. Також серед нещодавніх втрат у окупантів - це ракетний корабель "Циклон", який був уражений в Севастополі наприкінці травня.

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