В ГУР заинтриговали уничтожением корабля РФ в Крыму и пообещали яркое видео

Этой ночью в акватории Черного моря в оккупированном Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений ГУР МО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Еще уничтожено сегодня ночью одно вражеское судно в черноморской акватории. Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно. И еще минус один вражеский корабль... Собственно, это еще одна "морская недвижимость" на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье. Это факт. Подробности будут сегодня. И да, яркое видео будет также", - сказал Юсов.

Отметим, что Украина без мощного флота заставила боевые корабли РФ бежать из Крыма. Это удалось благодаря морским дронам, в частности, таким как MAGURA V5, на которые с сегодняшнего дня объявлен сбор.

К слову, именно из-за таких беспилотников и точных ударов ракет с начала полномасштабного вторжения РФ Черноморский флот россиян потерял примерно треть своих кораблей, которые постоянно присутствовали в черноморской акватории.

Так, украинцам уже удалось потопить четыре больших десантных корабля ЧФ РФ. Также среди недавних потерь у оккупантов - ракетный корабль "Циклон", который был поражен в Севастополе в конце мая.

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