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В ГУР про втрати "РДК" в Бєлгородській області: пропаганда вигадує багато смішних речей

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Середа 24 травня 2023 14:32
В ГУР про втрати "РДК" в Бєлгородській області: пропаганда вигадує багато смішних речей Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська пропаганда розповідає про нібито великі втрати серед бійців "Російського добровольчого корпусу" в Бєлгородській області. Однак це лише вигадки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Що стосується втрат - ні, ця інформація не підтверджується. Це нашвидкоруч зліплені пропагандистські фейки й не більше. Там було багато смішних речей, зокрема, генерал, який особисто "керував звільненням вулиці" й інші кумедні моменти", - пояснив Юсов.

Як відзначив представник ГУР, внаслідок подій в Бєлгородській області російська пропаганда зламалась, оскільки не може нормально пояснити ключові моменти навіть внутрішній аудиторії.

Тим часом за словами Юсова, весь світ побачив, що в Росії розгортається справжнє протистояння між вільними людьми й злочинним режимом.

Операція у Бєлгородській області

22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" й легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Агентство розкривало усі подробиці про операцію на території Бєлгородської області в матеріалі РБК-Україна.

Згідно з даними New York Times, яке посилається на слова високопоставленого українського джерела, російські добровольці також зазнали втрат під час операції, однак це не позначилось на їх боєздатності.

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