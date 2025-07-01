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ГУР встановило окупантів, які причетні до жорстокого обстрілу Сум на початку червня

Вівторок 01 липня 2025 14:46
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ГУР встановило окупантів, які причетні до жорстокого обстрілу Сум на початку червня Ілюстративне фото: ГУР встановило окупантів, які причетні до жорстокого обстрілу Сум на початку червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Воєнна розвідка України встановила особистості російських окупантів, які причетні до ракетного обстрілу Сум 3 червня, внаслідок якого загинули шестеро людей й десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

До артилерійського обстрілу ворог застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області.

До терористичного удару по Сумах причетні наступні військові 30-го полку:

  • Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30 мотострілецького полку, підполковник. Адреса реєстрації: м. Пенза, проспект Строітєлєй, 38, кв. 46;
  • Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку, капітан. Адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9;

Командирами розрахунків "Граду" артилерійської батареї 30 мотострілецького полку на момент удару були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А;

Обстріл Сум 3 червня

Близько о 09:20 російські терористи обстріляли Суми з РСЗВ БМ-21 "Град". Загалом у місті було вісім влучань, внаслідок чого пошкодження отримали 16 будівель, з яких 15 багатоквартирних та приватних житлових будинків та клінічна лікарня.

Також поранення отримали троє дітей. Наймолодшій постраждалій дитині - три роки.

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Війна в Україні ГУР Суми
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