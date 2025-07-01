ГУР встановило окупантів, які причетні до жорстокого обстрілу Сум на початку червня
Воєнна розвідка України встановила особистості російських окупантів, які причетні до ракетного обстрілу Сум 3 червня, внаслідок якого загинули шестеро людей й десятки отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
До артилерійського обстрілу ворог застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області.
До терористичного удару по Сумах причетні наступні військові 30-го полку:
- Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30 мотострілецького полку, підполковник. Адреса реєстрації: м. Пенза, проспект Строітєлєй, 38, кв. 46;
- Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку, капітан. Адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9;
Командирами розрахунків "Граду" артилерійської батареї 30 мотострілецького полку на момент удару були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А;
Обстріл Сум 3 червня
Близько о 09:20 російські терористи обстріляли Суми з РСЗВ БМ-21 "Град". Загалом у місті було вісім влучань, внаслідок чого пошкодження отримали 16 будівель, з яких 15 багатоквартирних та приватних житлових будинків та клінічна лікарня.
Також поранення отримали троє дітей. Наймолодшій постраждалій дитині - три роки.
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