ГУР установило оккупантов, которые причастны к жестокому обстрелу Сум в начале июня

Военная разведка Украины установила личности российских оккупантов, которые причастны к ракетному обстрелу Сум 3 июня, в результате которого погибли шесть человек и десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Командирами расчетов "Града" артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка на момент удара были сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А;

К артиллерийскому обстрелу враг применил реактивную батарею РСЗО БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162). Огневые позиции полка были расположены в районе села Апанасовка Курской области.

Обстрел Сум 3 июня

Около 09:20 российские террористы обстреляли Сумы из РСЗО БМ-21 "Град". Всего в городе было восемь попаданий, в результате чего повреждения получили 16 зданий, из которых 15 многоквартирных и частных жилых домов и клиническая больница.

Также ранения получили трое детей. Самому младшему пострадавшему ребенку - три года.

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