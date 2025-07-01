ГУР установило оккупантов, которые причастны к жестокому обстрелу Сум в начале июня
Военная разведка Украины установила личности российских оккупантов, которые причастны к ракетному обстрелу Сум 3 июня, в результате которого погибли шесть человек и десятки получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
К артиллерийскому обстрелу враг применил реактивную батарею РСЗО БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162). Огневые позиции полка были расположены в районе села Апанасовка Курской области.
К террористическому удару по Сумах причастны следующие военные 30-го полка:
- Гарнаев Дамир Жафярович, начальник артиллерии 30 мотострелкового полка, подполковник. Адрес регистрации: г. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46;
- Волобуев Дмитрий Александрович, командир реактивной артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка, капитан. Адрес: г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9;
Командирами расчетов "Града" артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка на момент удара были сержант Иванов А.А. и рядовой Панченко С.А;
Обстрел Сум 3 июня
Около 09:20 российские террористы обстреляли Сумы из РСЗО БМ-21 "Град". Всего в городе было восемь попаданий, в результате чего повреждения получили 16 зданий, из которых 15 многоквартирных и частных жилых домов и клиническая больница.
Также ранения получили трое детей. Самому младшему пострадавшему ребенку - три года.
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