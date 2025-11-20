В ГУР встановили вчителів з РФ, які "перевиховують" дітей на окупованих територіях

На інформаційному порталі War&Sanctions в розділі "Викрадачі дітей" опубліковано дані про десятьох росіян, які залучені до насадження російської державної пропаганди на ТОТ. Це учасники російського культурного геноциду, що реалізовується через програму "Земський вчитель".

"Тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей визначені владою РФ як пріоритетні регіони для програми. Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати там, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів", - зазначили в ГУР.

Росіяни намагаються створити на ТОТ освітнє середовище, яке допоможе ідеологічно "перевиховати" українських дітей. Цьому допомагає те, що окремі екземпляри цих "вчителів" беруть участь в програмі з особистих та ідеологічних міркувань.

"Встановлення особистостей організаторів і виконавців таких дій є важливим етапом на шляху до відновлення справедливості, притягнення винних до відповідальності та неминучості покарання за вчинені злочини", - резюмували в ГУР.