ГУР встановили, хто входив до екіпажу знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3

Співробітники ГУР встановили дані воєнних злочинців бомбардувальника Ту-22М3, який було знищено 19 квітня, коли той запускав ракети по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України .

У розвідці розповіли, що літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області РФ). Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командувальння дальної авіації ПКС РФ.

19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази "Моздок" до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ - рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.

В інтерв'ю BBC начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак був уражений на відстані 308 кілометрів. Відомо, що він упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольскому краї РФ.

Згодом Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3.

Як повідомляє ГУР, всі четверо змогли катапультуватись, вижили тільки двоє воєнних злочинців: