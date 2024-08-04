ГУР встановили, хто входив до екіпажу знищеного бомбардувальника РФ Ту-22М3
Співробітники ГУР встановили дані воєнних злочинців бомбардувальника Ту-22М3, який було знищено 19 квітня, коли той запускав ракети по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.
У розвідці розповіли, що літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області РФ). Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командувальння дальної авіації ПКС РФ.
19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази "Моздок" до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ - рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.
В інтерв'ю BBC начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак був уражений на відстані 308 кілометрів. Відомо, що він упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольскому краї РФ.
Згодом Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3.
Як повідомляє ГУР, всі четверо змогли катапультуватись, вижили тільки двоє воєнних злочинців:
- командир корабля - Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку;
- штурман авіазагону - Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв.8, дружина - Скрябічева Наталія, має двоє синів;
- помічник командира корабля - Кононов Андрій Юрійович, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина Кононова Світлана, має дві доньки (злочинець ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року);
- штурман-оператор авіазагону - Ґрушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ-498741, розлучений, дітей немає (ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року).
Нові досягнення України
Нагадаємо, що вчора, 3 серпня, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни успішно атакували і потопили в порту Севастополя російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Також українці суттєво пошкодили в Криму 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".
Зазначимо, що підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" є одним із чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". Він був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.
13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих пошкоджень. Надалі проводився його ремонт і відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюють у 300 мільйонів доларів.
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