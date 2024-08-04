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ГУР установили, кто входил в экипаж уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3

Воскресенье 04 августа 2024 15:31
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ГУР установили, кто входил в экипаж уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3 Фото: российский бомбардировщик Ту-22М3 (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Сотрудники ГУР установили данные военных преступников бомбардировщика Ту-22М3, который был уничтожен 19 апреля, когда тот запускал ракеты по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

В разведке рассказали, что самолет с бортовым номером "11" принадлежал составу 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка (в/ч 33310, авиабаза "Шайковка" Калужской области РФ). Указанный авиаполк входит в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию командования дальней авиации ВКС РФ.

19 апреля 2024 года бомбардировщик Ту-22М3 взлетел с северо-кавказской авиабазы "Моздок" до станицы Кущевской в Краснодарском крае РФ - рубежа пуска ракет Х-22 по территории Украины. Это был его последний полет.

В интервью BBC начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет был поражен на расстоянии 308 километров. Известно, что он упал вблизи хутора Богомолова в Ставропольском крае РФ.

Впоследствии Военная разведка Украины установила имена и подробные сведения о четырех военных преступниках из состава экипажа уничтоженного российского бомбардировщика Ту-22М3.

Как сообщает ГУР, все четверо смогли катапультироваться, выжили только двое военных преступников:

  • командир корабля - Колесников Сергей Анатольевич, заместитель командира эскадрильи по военно-политической работе, майор, личный номер Е-199209, проживает в Шайковке, дом 7, кв.55, разведен, имеет дочь;
  • штурман авиаотряда - Скрябичев Александр Владимирович, капитан, личный номер Е-179241, проживает в Шайковке, дом 1, кв.8, жена - Скрябичева Наталья, имеет двое сыновей;
  • помощник командира корабля - Кононов Андрей Юрьевич, капитан, личный номер Ф-193346, проживал в Шайковке, дом 1, кв. 41, супруга Кононова Светлана, имеет две дочери (преступник ликвидирован вместе с самолетом ТУ-22М3 19 апреля 2024);
  • штурман-оператор авиаотряда - Грушанин Андрей Александрович, старший лейтенант, личный номер МТ-498741, разведен, детей нет (ликвидирован вместе с самолетом ТУ-22М3 19 апреля 2024 года).

Новые достижения Украины

Напомним, что вчера, 3 августа, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины успешно атаковали и потопили в порту Севастополя российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону". Также украинцы существенно повредили в Крыму 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Отметим, что подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". Она была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подлодки оценивается в 300 миллионов долларов.

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