ГУР вперше показало російського пілота, який передав вертоліт Україні

Пілот з відкритим обличчям з’явився у відеоанонсі документального фільму "Збиті льотчики Росії", опублікованому на YouTube-каналі ГУР.

У відеоанонсі він каже, що перемога України у війні - це лише питання часу.

"Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе - це лише питання часу", - сказав він.

Сам фільм вийде сьогодні о 22:15 в ефірі телемарафону. У ньому, крім іншого, також розкажуть про деталі проведеної спецоперації.

Що сталося

Нагадаємо, 23 серпня, мережею активно ширилися чутки, що в Україну нібито прилетів і сів російський гелікоптер Мі-8. У мережі писали, що пілоти гелікоптера, мовляв, "втратили орієнтир, тому потрапили на не окуповану територію України", але коли зрозуміли, де опинилися, вже було пізно.

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