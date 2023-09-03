ГУР впервые показало российского пилота, который передал вертолет Украине

Пилот с открытым лицом появился в видеоанонсе документального фильма "Сбитые летчики России", опубликованном на YouTube канале ГУР.

В видеоанонсе он говорит, что победа Украины в войне - это лишь вопрос времени.

"Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит - это лишь вопрос времени", - сказал он.

Сам фильм выйдет сегодня в 22:15 в эфире телемарафона. В нем, кроме прочего, также расскажут о деталях проведенной спецоперации.

Что произошло

Напомним, 23 августа, сетью активно распространялись слухи, что в Украину якобы прилетел и сел российский вертолет Ми-8. В сети писали, что пилоты вертолета, мол, "потеряли ориентир, поэтому попали на не оккупированную территорию Украины", но когда поняли, где оказались, уже было поздно.

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