ГУР влаштувало "святкову" кібератаку на об'єкти ВПК Росії, - джерело
ГУР "святково" атакувало російських провайдерів. Як наслідок атаки було заблоковано десятки ресурсів промислових обʼєктів Російській Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
У День незалежності фахівці ГУР МОУ разом з українською кіберспільнотою здійснили масштабну атаку на російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету, а також на інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-агресора.
За даними джерел у воєнній розвідці, користувачі на Росії масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг “Ростелеком”, нарікають на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів “MTC” та “Білайн”, ремствують на “Яндекс”, адже не працює “Яндекс.Почта”, “Яндекс.Еда” і “Яндекс.Таксі”.
Джерела зазначають, що всі атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України.
Крім цього потужного кіберудару зазнали десятки ресурсів великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-терористки.
Зокрема була атакована мережева інфраструктура:
- автозаводу "Чайка-сервіс" (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств),
- ООО "Контур-НИИРС" (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів),
- ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо).
Мало того, також були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, інтернет-провайдера "Квідекс", ТОВ "Національні кабельні мережі", ПАО "Центральний телеграф".
Крім того, уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.
У результаті кібератаки уражено щонайменше
- 33 сервери;
- 283 службових ПЕОМ промислових обʼєктів;
- знищено 15 хмарних та файлових сховищ;
- ліквідовано 21 вебсайт.
Загальний обсяг знищеної інформації - близько 70 терабайтів. Водночас на місці знищених вебресурсів, українські хакери залишили "заглушки" з агітаційним змістом на підтримку переможних дій України.
"Це черговий кіберпривіт мешканцям боліт. Ще неодмінно побачимося. З Днем Незалежності України!", - йшлось в "листівці".
Нагадаємо, що днями кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували низку телеканалів Росії. По російському телебаченню показали правдиві відео про війну в Україні.
Незадовго до того, через масштабну кібератаку ГУР у Росії спостерігалися проблеми з роботою банкоматів.
Більше про наслідки кібератаки для росіян - дізнайтеся за посиланням.
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