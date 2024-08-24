ua en ru
Сб, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР влаштувало "святкову" кібератаку на об'єкти ВПК Росії, - джерело

Україна, Субота 24 серпня 2024 18:29
UA EN RU
ГУР влаштувало "святкову" кібератаку на об'єкти ВПК Росії, - джерело Фото: "святкову" атаку здійснило ГУР у РФ (militarist.ua)
Автор: Юлія Акимова, Каріна Левицька

ГУР "святково" атакувало російських провайдерів. Як наслідок атаки було заблоковано десятки ресурсів промислових обʼєктів Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

У День незалежності фахівці ГУР МОУ разом з українською кіберспільнотою здійснили масштабну атаку на російські провайдери мобільного зв’язку та інтернету, а також на інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-агресора.

За даними джерел у воєнній розвідці, користувачі на Росії масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг “Ростелеком”, нарікають на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів “MTC” та “Білайн”, ремствують на “Яндекс”, адже не працює “Яндекс.Почта”, “Яндекс.Еда” і “Яндекс.Таксі”.

Джерела зазначають, що всі атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України.

Крім цього потужного кіберудару зазнали десятки ресурсів великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу ВПК держави-терористки.
Зокрема була атакована мережева інфраструктура:

  • автозаводу "Чайка-сервіс" (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств),
  • ООО "Контур-НИИРС" (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів),
  • ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо).

Мало того, також були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, інтернет-провайдера "Квідекс", ТОВ "Національні кабельні мережі", ПАО "Центральний телеграф".

Крім того, уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

У результаті кібератаки уражено щонайменше

  • 33 сервери;
  • 283 службових ПЕОМ промислових обʼєктів;
  • знищено 15 хмарних та файлових сховищ;
  • ліквідовано 21 вебсайт.

Загальний обсяг знищеної інформації - близько 70 терабайтів. Водночас на місці знищених вебресурсів, українські хакери залишили "заглушки" з агітаційним змістом на підтримку переможних дій України.

"Це черговий кіберпривіт мешканцям боліт. Ще неодмінно побачимося. З Днем Незалежності України!", - йшлось в "листівці".

Нагадаємо, що днями кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували низку телеканалів Росії. По російському телебаченню показали правдиві відео про війну в Україні.

Незадовго до того, через масштабну кібератаку ГУР у Росії спостерігалися проблеми з роботою банкоматів.

Більше про наслідки кібератаки для росіян - дізнайтеся за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Кібератака Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: ракета "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі партнери гальмують
Зеленський: ракета "Паляниця" - це наш спосіб діяти, поки деякі партнери гальмують
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна