ГУР устроило "праздничную" кибератаку на объекты ВПК России, - источник

ГУР "празднично" атаковало российских провайдеров. В результате атаки были заблокированы десятки ресурсов промышленных объектов в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В День независимости специалисты ГУР МОУ вместе с украинским киберсообществом совершили масштабную атаку на российские провайдеры мобильной связи и интернета, а также на информационные ресурсы и облачные хранилища крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-агрессора.

По данным источников в военной разведке, пользователи в России массово жалуются на сбои работы провайдера цифровых услуг "Ростелеком", сетуют на отсутствие подключения к интернету у мобильных операторов "MTC" и "Билайн", сетуют на "Яндекс", ведь не работает "Яндекс".Почта”, “Яндекс.Эда” и “Яндекс.Такси”.

Источники отмечают, что все атакованные российские ресурсы поддерживают и финансируют войну против Украины.

Кроме этого мощного киберудара подверглись десятки ресурсов крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-террористки.

В частности, была атакована сетевая инфраструктура:

автозавода "Чайка-сервис" (производит специальную технику для российских силовых ведомств),

ООО "Контур-НИИРС" (производит специальное оборудование для самолетов и вертолетов),

ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (поставляет технические и программные средства, серверы, процессоры и т.п.).

Более того, также были атакованы облачные и файловые хранилища интернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, интернет-провайдера "Квидекс", ООО "Национальные кабельные сети", ПАО "Центральный телеграф".

Кроме того, поражены еще по меньшей мере два десятка ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты.

В результате кибератаки поражены по меньшей мере

33 сервера;

283 служебных ПЭВМ промышленных объектов;

уничтожено 15 облачных и файловых хранилищ;

ликвидирован 21 вебсайт.

Общий объем уничтоженной информации – около 70 терабайтов. В то же время, на месте уничтоженных вебресурсов, украинские хакеры оставили "заглушки" с агитационным содержанием в поддержку победных действий Украины.

"Это очередной киберпривет жителям болот. Еще непременно увидимся. С Днем Независимости Украины!", - говорилось в "открытке".