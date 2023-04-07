ГУР про "витік секретних даних": брехливі цифри та інформація з відкритих джерел

Так, про нібито витік даних стало відомо з авторитетного та відомого медіа New York Times. При цьому, зважаючи на інформацію про проведення розслідування Пентагоном, Юсов вважає за потрібне почути про це від нього.

"Дуже важливо пам'ятати, що останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо там брехливі, викривлені цифри по втратах з обох сторін, частину інформації зібрану з відкритих джерел", - сказав він.

Якщо говорити про потреби української армії, за словами Юсова, то це тематика, яка багато обговорювалася на всіх рівнях, у тому числі офіційними особами і речниками України. Він додав, що ні для кого не секрет, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси, які необхідні для швидшого звільнення українських територій.

"Все інше - ми будемо чекати офіційних коментарів, але я думаю, що українському суспільству переживати точно підстав немає. Контрнаступ буде і головні плани ворог побачить і відчує на собі на полі бою", - додав він.

При цьому Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для такого "витоку" даних та поширення вигаданою інформації.

"Сьогодні використовуються всі інструменти, щоб уповільнити або зірвати український контрнаступ, допомогу проукраїнської коаліції для українських сил безпеки та оборони", - сказав він.

Представник ГУР сказав, що Росія залишається потужним гравцем з чималим фінансовим ресурсом, який може проводити різноманітні кампанії ІПСО, часом дуже коштовні.

"Тому, щоб зірвати допомогу Україні, можуть піднімати ставки, наприклад займатися ядерним шантажем і розповідати, що в Білорусь поставлять ядерну зброю, або розповідати, що вся зброя з України начебто крадеться, що вже доведено, що це фейк", - додав він.

Юсов зазначив, що, зокрема, РФ може поширювати абсолютно спотворені цифри втрат з метою дестабілізувати ситуацію в Україні, стабілізувати ситуацію Росії, а також, щоб породити певні сумніви серед громадськості євроатлантичної спільноти.

"Мотивації є, чи ми маємо справу з витоком, чи з банальним ІПСО фотошопом, думаю відповіді скоро будуть", - додав він.

Нагадаємо, NYT повідомило про витік у мережу засекречених військових документів, в яких описуються плани США та НАТО про підсилення ЗСУ перед запланованим контрнаступом. При цьому аналітики вважають, що дані були змінені у деяких частинах, що може вказувати на спробу дезінформації РФ.

У свою чергу в Офісі президента заявили, що російські військові першими дізнаються реальні плани українського командування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.