ГУР викрило російських спортсменів, що задіяні в пропаганді: повний перелік

Головне управління розвідки МО України та Міністерство молоді та спорту України викрили чергову партію спортсменів, тренерів і функціонерів, які беруть активну участь в інформаційно-психологічних операціях проти України.
Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.
Зазначається, що спортивні діячі РФ підтримують агресивну політику Кремля та водночас залишаються частиною світового спортивного середовища.
Серед них:
У ГУР МО України та Мінмолодьспорту закликали міжнародну спортивну спільноту до повного усунення спортсменів РФ від міжнародних змагань, виключення з міжнародних федерацій і припинення будь-якої співпраці з представниками Росії.
Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет підтримав рішення Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) щодо участі чоловічої та жіночої збірних Росії в Олімпіаді-2026.
Рішення про допуск російських хокейних збірних було ухвалено на фоні часткового пом'якшення санкцій. Зокрема, у ковзанярських дисциплінах, що дало змогу російським і білоруським спортсменам потенційно виступати в індивідуальних змаганнях під нейтральним статусом.
Раніше повідомили, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через білоруську символіку.
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