ГУР разоблачило российских спортсменов, задействованных в пропаганде: полный перечень

Главное управление разведки МО Украины и Министерство молодежи и спорта Украины разоблачили очередную партию спортсменов, тренеров и функционеров, которые принимают активное участие в информационно-психологических операциях против Украины.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.
Отмечается, что спортивные деятели РФ поддерживают агрессивную политику Кремля и одновременно остаются частью мировой спортивной среды.
Среди них:
В ГУР МО Украины и Минмолодьспорта призвали международное спортивное сообщество к полному отстранению спортсменов РФ от международных соревнований, исключению из международных федераций и прекращению любого сотрудничества с представителями России.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет поддержал решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) относительно участия мужской и женской сборных России в Олимпиаде-2026.
Решение о допуске российских хоккейных сборных было принято на фоне частичного смягчения санкций. В частности, в конькобежных дисциплинах, что позволило российским и белорусским спортсменам потенциально выступать в индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом.
Ранее сообщили, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за белорусской символики.
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