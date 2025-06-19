ГУР разоблачило российских спортсменов, задействованных в пропаганде: полный перечень

Отмечается, что спортивные деятели РФ поддерживают агрессивную политику Кремля и одновременно остаются частью мировой спортивной среды.

Среди них:

Яна Егорян - российская фехтовальщица, лейтенант вооруженных сил РФ, вице-президент федерации фехтования Московской области. Она выступает за ЦСКА, подчиненный Минобороны РФ. Также она является амбассадором общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое отечество".

- российская фехтовальщица, лейтенант вооруженных сил РФ, вице-президент федерации фехтования Московской области. Она выступает за ЦСКА, подчиненный Минобороны РФ. Также она является амбассадором общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое отечество". Алина Загитова - российская фигуристка, корреспондентка и ведущая "Первого канала", посол российской нефтяной компании "Татнефть". Известно, что она посещала временно оккупированный Крым.

- российская фигуристка, корреспондентка и ведущая "Первого канала", посол российской нефтяной компании "Татнефть". Известно, что она посещала временно оккупированный Крым. Клиент Колесников - российский пловец, старший инструктор по физической подготовке и спорту спортивной команды при управлении центрального округа войск национальной гвардии РФ, имеет воинское звание.

- российский пловец, старший инструктор по физической подготовке и спорту спортивной команды при управлении центрального округа войск национальной гвардии РФ, имеет воинское звание. Евгений Байдусов - российский борец греко-римского стиля, участник Игр стран СНГ 2023 года и Чемпионата Европы по борьбе 2025 года в Албании. Член национальной сборной России по греко-римской борьбе. Неоднократно использовал Z-символику, которая популяризирует российское вторжение в Украину, а также посещал временно оккупированный Крым, публично заявляя, что считает Симферополь и Крым частью РФ.

- российский борец греко-римского стиля, участник Игр стран СНГ 2023 года и Чемпионата Европы по борьбе 2025 года в Албании. Член национальной сборной России по греко-римской борьбе. Неоднократно использовал Z-символику, которая популяризирует российское вторжение в Украину, а также посещал временно оккупированный Крым, публично заявляя, что считает Симферополь и Крым частью РФ. Арам Григорян - российский дзюдоист, член национальной сборной команды РФ по дзюдо, член спортивного клуба "Динамо", а также участник сбора средств на нужды российских военных формирований.

- российский дзюдоист, член национальной сборной команды РФ по дзюдо, член спортивного клуба "Динамо", а также участник сбора средств на нужды российских военных формирований. Илья Буров - российский фристайлист, член олимпийской сборной команды РФ по фристайлу, рядовой спортивной роты и инструктор центрального спортивного клуба армии РФ.

В ГУР МО Украины и Минмолодьспорта призвали международное спортивное сообщество к полному отстранению спортсменов РФ от международных соревнований, исключению из международных федераций и прекращению любого сотрудничества с представителями России.

Снятие санкций с российских спортсменов

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет поддержал решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) относительно участия мужской и женской сборных России в Олимпиаде-2026.

Решение о допуске российских хоккейных сборных было принято на фоне частичного смягчения санкций. В частности, в конькобежных дисциплинах, что позволило российским и белорусским спортсменам потенциально выступать в индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом.

Ранее сообщили, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за белорусской символики.