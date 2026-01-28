ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели

ГУР в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднило дані суден "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.

Зокрема, воєнна розвідка України розкрила діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).

Зазначається, що з 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує Росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах - членах Європейського Союзу.

Топменеджер цієї групи - Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії РФ - ПАО "Совкомфлот", а також у пов’язаних із нею структурах.

"Совкомфлот", який перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.

Наразі танкери "Совкомфлоту", зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора.

Раніше такі судна "тіньового флоту" ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.

Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини РФ, яка передбачає:

розширення цивільного флоту під прапором рф та використання його для забезпечення “національних інтересів” у Світовому океані;

посилення мобілізаційної готовності в морській сфері;

інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил РФ у воєнний час.

ГУР закликало капітанів та екіпажів суден "тіньового флоту" уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.

"Недоброчесні оператори "тіньового флоту" зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів, залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину", - наголосили у розвідці.