Головна » Новини » У світі

ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели

Середа 28 січня 2026 13:02
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели Фото: ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Головне управління розвідки Міноборони України викрило 66 кораблів-фігурантів "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели, які перевозять підсанкційну нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР.

ГУР в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднило дані суден "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.

Зокрема, воєнна розвідка України розкрила діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).

Зазначається, що з 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує Росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах - членах Європейського Союзу.

Топменеджер цієї групи - Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії РФ - ПАО "Совкомфлот", а також у пов’язаних із нею структурах.

"Совкомфлот", який перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.

Наразі танкери "Совкомфлоту", зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора.

Раніше такі судна "тіньового флоту" ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.

Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини РФ, яка передбачає:

  • розширення цивільного флоту під прапором рф та використання його для забезпечення “національних інтересів” у Світовому океані;
  • посилення мобілізаційної готовності в морській сфері;
  • інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил РФ у воєнний час.

ГУР закликало капітанів та екіпажів суден "тіньового флоту" уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.

"Недоброчесні оператори "тіньового флоту" зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів, залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину", - наголосили у розвідці.

Портал War&Sanctions

Нагадаємо, раніше ГУР МО України оприлюднило інформацію про понад сотню суден і капітанів, причетних до перевезення підсанкційної російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна.

Головне управління розвідки запустило платформу War&Sanctions 1 червня 2024 року. За рік роботи портал зріс з двох до девʼяти розділів, окремі з яких вже мають по декілька різних наборів даних.

На сьогодні портал - це десятки тисяч субʼєктів та обʼєктів, що формують, живлять, забезпечують, уособлюють та підтримують війну РФ проти України.

