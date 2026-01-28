ua en ru
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" России, Ирана и Венесуэлы

Среда 28 января 2026 13:02
UA EN RU
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" России, Ирана и Венесуэлы Фото: ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" России, Ирана и Венесуэлы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Главное управление разведки Минобороны Украины разоблачило 66 кораблей-фигурантов "теневого флота" России, Ирана и Венесуэлы, которые перевозят подсанкционную нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.

ГУР в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions обнародовало данные судов "теневого флота" России, Ирана и Венесуэлы, а также судов, вовлеченных в похищении украинского зерна и нарушении государственной границы Украины.

В частности, военная разведка Украины раскрыла деятельность танкеров из сети группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ).

Отмечается, что с 2023 года и до сих пор танкерный флот группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ) беспрепятственно обеспечивает Россию нефтедолларами для продолжения войны против Украины, прикрываясь регистрацией компаний в государствах - членах Европейского Союза.

Топ-менеджер этой группы - Nikolay Spichenok, гражданин Великобритании, на протяжении длительного времени работал и продолжает работать на руководящих должностях в крупнейшей государственной судоходной компании РФ - ПАО "Совкомфлот", а также в связанных с ней структурах.

"Совкомфлот", который находится под санкциями большинства стран санкционной коалиции, обеспечивает транспортировку российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, сотрудничая с ведущими российскими нефтегазовыми компаниями и трейдерами.

Сейчас танкеры "Совкомфлота", в частности привлеченные к перевозке нефти и нефтепродуктов из/в Венесуэлу, массово меняют флаги на российские, фактически подтверждая свою вовлеченность в обслуживание военных и экономических интересов государства-агрессора.

Ранее такие суда "теневого флота" ходили под флагами третьих стран во избежание санкций западных государств.

Эта тенденция прямо соответствует положениям Морской доктрины РФ, которая предусматривает:

  • расширение гражданского флота под флагом рф и использование его для обеспечения "национальных интересов" в Мировом океане;
  • усиление мобилизационной готовности в морской сфере;
  • интеграцию заранее подготовленных гражданских судов и экипажей в состав вооруженных сил РФ в военное время.

ГУР призвало капитанов и экипажей судов "теневого флота" избегать сотрудничества с теневыми компаниями-операторами судов.

"Недобросовестные операторы "теневого флота" исчезают первыми, как только судно попадает под внимание правоохранительных органов, оставляя моряков один на один с правовыми, финансовыми и гуманитарными последствиями преступления", - отметили в разведке.

Портал War&Sanctions

Напомним, ранее ГУР МО Украины обнародовало информацию о более сотне судов и капитанов, причастных к перевозке подсанкционной российской и иранской нефти, а также похищенного украинского зерна.

Главное управление разведки запустило платформу War&Sanctions 1 июня 2024 года. За год работы портал вырос с двух до девяти разделов, отдельные из которых уже имеют по несколько различных наборов данных.

На сегодня портал - это десятки тысяч субъектов и объектов, которые формируют, питают, обеспечивают, олицетворяют и поддерживают войну РФ против Украины.

Российская Федерация НАФТА Иран Венесуэла ГУР теневой флот Санкции против России
