Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Как отметили в разведке, Россия создала теневой флот из устаревших танкеров. Эти суда используют для того, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти.

"Эти деньги питают ее военную машину, поддерживают террористов во всем мире и финансируют новые преступления", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке отметили, что теневой флот России является вызовом для мировой безопасности. Ведь экспорт ископаемого топлива является ключевым источником финансирования для наращивания военной силы РФ.

Фото: в ГУР разоблачили более 200 судов теневого флота России (t.me/DIUkraine)

Сейчас теневой флот РФ насчитывает более тысячи преимущественно устаревших, плохо обслуживаемых судов без надлежащего страхования. Они имеют запутанную структуру собственности и управления, и располагаются в "дружественных" к РФ странах.

Санкции против России

В июле этого года впервые под санкции попали суда российского "теневого флота" РФ.

В конце ноября Великобритания наложила санкции на 30 судов из так называемого "теневого флота" России, который занимался транспортировкой нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов. Это самый масштабный пакет санкций такого рода, направленный на ограничение способности Кремля финансировать войну в Украине.