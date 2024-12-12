В ГУР разоблачили более 200 судов теневого флота России
Украинские разведчики идентифицировали 238 судов теневого флота Российской Федерации. Они помогают РФ обходить санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Как отметили в разведке, Россия создала теневой флот из устаревших танкеров. Эти суда используют для того, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти.
"Эти деньги питают ее военную машину, поддерживают террористов во всем мире и финансируют новые преступления", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке отметили, что теневой флот России является вызовом для мировой безопасности. Ведь экспорт ископаемого топлива является ключевым источником финансирования для наращивания военной силы РФ.
Сейчас теневой флот РФ насчитывает более тысячи преимущественно устаревших, плохо обслуживаемых судов без надлежащего страхования. Они имеют запутанную структуру собственности и управления, и располагаются в "дружественных" к РФ странах.
Санкции против России
В июле этого года впервые под санкции попали суда российского "теневого флота" РФ.
В конце ноября Великобритания наложила санкции на 30 судов из так называемого "теневого флота" России, который занимался транспортировкой нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов. Это самый масштабный пакет санкций такого рода, направленный на ограничение способности Кремля финансировать войну в Украине.
Более подробно о российском "теневом флоте" - в материале РБК-Украина.
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