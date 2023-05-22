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ГУР відреагувало на події в Бєлгородській області: створення "смуги безпеки"

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" дійсно проводять операцію на території Бєлгородської області. Вона триває, зокрема, для створення так званої "смуги безпеки" для захисту українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, якого цитує "Суспільне".

"Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення", - розповів Юсов.

Він зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

Що відбувається

Нагадаємо, сьогодні в соцмережі бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" повідомили про початок звільнення Росії від путінського режиму.

У мережі з'явилися відео з військовими, танками і навіть гелікоптером у Бєлгородській області. При цьому російські добровольчі корпуси нібито побували й в Брянській області. Тобто загалом події розвиваються у регіонах, які розташовані поблизу з українським кордоном.

Спочатку російська влада офіційно не коментувала це і навіть називала "інформаційними вкидами", а тепер же росіяни заявляють про так званих українських диверсантів та бої.

Все, що відомо про ситуацію на цей момент - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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