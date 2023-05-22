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ГУР отреагировало на события в Белгородской области: создание "полосы безопасности"

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

Легион "Свобода России" и "РДК" действительно проводят операцию на территории Белгородской области. Она продолжается, в частности, для создания так называемой "полосы безопасности" для защиты украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, которого цитирует "Суспильне".

"Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", состоящие из граждан РФ приступили к операции по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения", - рассказал Юсов.

Он отметил, что операцию проводят исключительно граждане России.

Что происходит

Напомним, сегодня в соцсети бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" сообщили о начале освобождения России от путинского режима.

В сети появились видео с военными, танками и даже вертолетом в Белгородской области. При этом российские добровольческие корпуса якобы побывали и в Брянской области. То есть в целом события развиваются в регионах, расположенных поблизости с украинской границей.

Сначала российские власти официально не комментировали это и даже называли "информационными вбросами", а теперь же россияне заявляют о так называемых украинских диверсантах и боях.

Все, что известно о ситуации на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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