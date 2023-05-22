ГУР відреагувало на події в Бєлгородській області: створення "смуги безпеки"
Легіон "Свобода Росії" та "РДК" дійсно проводять операцію на території Бєлгородської області. Вона триває, зокрема, для створення так званої "смуги безпеки" для захисту українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, якого цитує "Суспільне".
"Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення", - розповів Юсов.
Він зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
Що відбувається
Нагадаємо, сьогодні в соцмережі бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" повідомили про початок звільнення Росії від путінського режиму.
У мережі з'явилися відео з військовими, танками і навіть гелікоптером у Бєлгородській області. При цьому російські добровольчі корпуси нібито побували й в Брянській області. Тобто загалом події розвиваються у регіонах, які розташовані поблизу з українським кордоном.
Спочатку російська влада офіційно не коментувала це і навіть називала "інформаційними вкидами", а тепер же росіяни заявляють про так званих українських диверсантів та бої.
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