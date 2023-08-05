ГУР відреагувало на атаку на танкер РФ: їхній флот не здається вже таким невразливим

"Тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення й окупації рашистів до України. Те, що вони думали буде працювати їм на користь, а саме їхній флот, у сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть почувати себе у безпеці на всіх територіях", - сказав Юсов.

Він додав, що для росіян буде проблематично найближчим часом відновити десантний корабель "Оленегорский горняк", який атакували дрони у бухті Новоросійська.

"Конструкція робилася не на території сучасної РФ, пошкодження там дуже значні. І, звичайно, найближчим часом цього "Оленегорского горняка" ми не побачимо", - наголосив представник ГУР.

Юсов не прокоментував, у якому стані знаходиться танкер SIG, який перевозив паливо для російських військ.

Атаки України на російські кораблі

Нагадаємо, вчора у бухті Новоросійська у Краснодарському краї РФ дронами був атакований великий десантний корабель "Оленегорский горняк". СБУ підтвердила, що провела спецоперацію.

Крім того, цієї ночі у Керченській протоці дрони атакували нафтовий танкер РФ SIG. Спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС. За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку.

Попередження України

Після виходу РФ з "зернової угоди" Міноборони України попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Українські військові натякнули, що Сили оборони мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

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