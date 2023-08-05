ГУР отреагировало на атаку на танкер РФ: их флот не кажется уже таким неуязвимым

"Продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации рашистов в Украину. То, что они думали будет работать им на пользу, а именно их флот, в современных условиях не кажется уже таким неуязвимым для других меньших, но более современных средств. Поэтому оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на всех территориях", - сказал Юсов.

Он добавил, что для россиян будет проблематично в ближайшее время восстановить десантный корабль "Оленегорский горняк", который атаковали дроны в бухте Новороссийска.

"Конструкция делалась не на территории современной РФ, повреждения там очень значительны. И, конечно, в ближайшее время этого "Оленегорского горняка" мы не увидим", - подчеркнул представитель ГУР.

Юсов не прокомментировал, в каком состоянии находится танкер SIG, перевозивший топливо для российских войск.

Атаки Украины на российские корабли

Напомним, вчера в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ дронами был атакован крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". СБУ подтвердила, что провела спецоперацию.

Кроме того, этой ночью в Керченском проливе дроны атаковали нефтяной танкер РФ SIG. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС. По предварительной информации, российский танкер был нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека.

Предупреждение Украины

После выхода РФ из "зернового соглашения" Минобороны Украины предупредило, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Украинские военные намекнули, что Силы обороны обладают необходимыми средствами для отпора российской агрессии на море.

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