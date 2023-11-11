UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ГУР відреагували на вибухи на російських заводах

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українська розвідка не може ані підтвердити, ані спростувати свою причетність до вибухів, які сталися на російських заводах цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Пороховий завод, завод з виробництва ракетних обладнань, там десь потяг з рейок зійшов. Ну, бачите і на Росії добрі люди відзначають першу річницю звільнення українського Херсона, з чим усіх Головне управління розвідки і вітає", - відповів Юсов.

Представник ГУР наголосив, що українська розвідка "не може ні підтвердити, ні спростувати" інциденти на території Росії. Але, за його словами, ці новини безумовно добрі.

"Всі об'єкти у Росії, які і далі мають стосунок до геноцидної війни проти українців, з ними і далі буде щось траплятися", - підкреслив він.

Що цьому передувало

У ніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі у Тамбовській області РФ пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа.

Російські ЗМІ повідомляли, що площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів, її гасили не менше півтори години.

Також ввечері 10 листопада у місті Коломна Московської області пролунали вибухи. У мережі повідомили про нібито атаку дронів та роботу ППО. Пізніше стало відомо, що вибух пролунав у районі Конструкторського бюро машинобудування, який займається розробкою та виробництвом ракетного обладнання та зенітних комплексів.

Джерела РБК-Україна заявляють, що за цими операціями стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціявибухиГУРГлавное управление разведкиВійна в УкраїніВійна Росії проти України