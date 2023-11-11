У ГУР відреагували на вибухи на російських заводах

Українська розвідка не може ані підтвердити, ані спростувати свою причетність до вибухів, які сталися на російських заводах цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Пороховий завод, завод з виробництва ракетних обладнань, там десь потяг з рейок зійшов. Ну, бачите і на Росії добрі люди відзначають першу річницю звільнення українського Херсона, з чим усіх Головне управління розвідки і вітає", - відповів Юсов.

Представник ГУР наголосив, що українська розвідка "не може ні підтвердити, ні спростувати" інциденти на території Росії. Але, за його словами, ці новини безумовно добрі.

"Всі об'єкти у Росії, які і далі мають стосунок до геноцидної війни проти українців, з ними і далі буде щось траплятися", - підкреслив він.

Що цьому передувало

У ніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі у Тамбовській області РФ пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа.

Російські ЗМІ повідомляли, що площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів, її гасили не менше півтори години.

Також ввечері 10 листопада у місті Коломна Московської області пролунали вибухи. У мережі повідомили про нібито атаку дронів та роботу ППО. Пізніше стало відомо, що вибух пролунав у районі Конструкторського бюро машинобудування, який займається розробкою та виробництвом ракетного обладнання та зенітних комплексів.

Джерела РБК-Україна заявляють, що за цими операціями стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони.