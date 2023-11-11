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В ГУР отреагировали на взрывы на российских заводах

Украина, Суббота 11 ноября 2023 14:01
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В ГУР отреагировали на взрывы на российских заводах Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка не может ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к взрывам, которые произошли на российских заводах этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Пороховой завод, завод по производству ракетных оборудований, там где-то поезд с рельсов сошел. Ну, видите и на России добрые люди отмечают первую годовщину освобождения украинского Херсона, с чем всех Главное управление разведки и поздравляет", - ответил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что украинская разведка "не может ни подтвердить, ни опровергнуть" инциденты на территории России. Но, по его словам, эти новости безусловно хорошие.

"Все объекты в России, которые и дальше имеют отношение к геноцидной войне против украинцев, с ними и дальше будет что-то случаться", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

В ночь на 11 ноября на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области прогремели взрывы. После этого там вспыхнул пожар.

Российские СМИ сообщали, что площадь пожара составляла около 300 квадратных метров, ее тушили не менее полутора часа.

Также вечером 10 ноября в городе Коломна Московской области раздались взрывы. В сети сообщили о якобы атаке дронов и работе ПВО. Позже стало известно, что взрыв прогремел в районе Конструкторского бюро машиностроения, занимающегося разработкой и производством ракетного оборудования и зенитных комплексов.

Источники РБК-Украина заявляют, что за этими операциями стояли бойцы Главного управления разведки Минобороны.

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