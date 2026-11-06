У ГУР відреагували на обшуки СБУ в одного зі співробітників розвідки

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили проведення обшуків у п'ятницю, 6 листопада, в одного зі співробітників відомства. На місце прибув адвокат.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в ГУР.

У розвідці наголосили, що відомство готове сприяти процесу неупередженого розслідування, аби встановити всі обставини в межах чинного законодавства.

Водночас співрозмовник в ГУР зазначив, що відповідно за частини другої статті 35 Закону України "Про розвідку" будь-які слідчі дії щодо чинного співробітника спецслужби повинні відбуватися з відома та виключно у присутності уповноважених представників розвідувального органу. Відповідна норма, на жаль, не була дотримана.

Що відомо про справу

Про обшуки вранці 6 листопада повідомив адвокат Масі Найєм. За його словами, СБУ проводить слідчі дії у співробітника ГУР у "начебто по справі Монако" (імовірно, йдеться про справу щодо замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако).

Найєм також заявив, що слідчі не дочекалися прибуття представників внутрішньої безпеки ГУР, які, за його словами, мали бути присутні під час таких дій. Сам адвокат прибув на місце.

Нагадаємо, що 29 червня 2026 року біля входу до житлового будинку в Монако стався вибух, внаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Головною підозрюваною у встановленні вибухівки слідство вважало 39-річну українку Анастасію Березовську, яку розшукував Інтерпол. Втім згодом тіло Анастасії Березовської з вогнепальними пораненнями голови знайшли в лісі на Київщині.

У липні Національна поліція, СБУ, ГУР та Офіс генпрокурора повідомили про затримання двох чоловіків за підозрою у вбивстві жінки. За версією слідства, вони могли бути причетні й до замаху на бізнесмена.