ua en ru
Пт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У ГУР відреагували на обшуки СБУ в одного зі співробітників розвідки

12:31 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Марія Кучерявець aimg Уляна Безпалько
У ГУР відреагували на обшуки СБУ в одного зі співробітників розвідки Фото: ГУР підтвердило обшуки СБУ в одного зі співробітників розвідки (armyinform.com.ua)
Додати як бажане джерело в Google

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили проведення обшуків у п'ятницю, 6 листопада, в одного зі співробітників відомства. На місце прибув адвокат.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в ГУР.

У розвідці наголосили, що відомство готове сприяти процесу неупередженого розслідування, аби встановити всі обставини в межах чинного законодавства.

Водночас співрозмовник в ГУР зазначив, що відповідно за частини другої статті 35 Закону України "Про розвідку" будь-які слідчі дії щодо чинного співробітника спецслужби повинні відбуватися з відома та виключно у присутності уповноважених представників розвідувального органу. Відповідна норма, на жаль, не була дотримана.

Що відомо про справу

Про обшуки вранці 6 листопада повідомив адвокат Масі Найєм. За його словами, СБУ проводить слідчі дії у співробітника ГУР у "начебто по справі Монако" (імовірно, йдеться про справу щодо замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако).

Найєм також заявив, що слідчі не дочекалися прибуття представників внутрішньої безпеки ГУР, які, за його словами, мали бути присутні під час таких дій. Сам адвокат прибув на місце.

Нагадаємо, що 29 червня 2026 року біля входу до житлового будинку в Монако стався вибух, внаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Головною підозрюваною у встановленні вибухівки слідство вважало 39-річну українку Анастасію Березовську, яку розшукував Інтерпол. Втім згодом тіло Анастасії Березовської з вогнепальними пораненнями голови знайшли в лісі на Київщині.

У липні Національна поліція, СБУ, ГУР та Офіс генпрокурора повідомили про затримання двох чоловіків за підозрою у вбивстві жінки. За версією слідства, вони могли бути причетні й до замаху на бізнесмена.

Серед затриманих - співробітник ГУР Владислав Реут та колишній співробітник СБУ Віталій Жикович.

У липні суд відправив обох під варту без права внесення застави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГУР Служба безпеки України Монако
Новини
У Комишувасі вже понад 50 загиблих внаслідок авіаудару РФ
У Комишувасі вже понад 50 загиблих внаслідок авіаудару РФ
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так