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В ГУР відреагували на чутки про передачу Іраном ракет Росії

Фото: ГУР прокоментувало чутки про іранські ракети в РФ (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Дмитро Левицький

Українські спецслужби перевіряють інформацію про можливу передачу Іраном своїх балістичних ракет Росії.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

За словами представника ГУР, дану інформацію перевіряють та відстежують ситуацію.

Водночас джерела РБК-Україна в спецслужбах назвали передачу іранських ракет Росії малоймовірним. І додали, що наразі такі факти українськими спецслужбами не фіксувалися.

Іран міг передати ракети РФ

Сьогодні американське видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що Іран нібито передав Росії балістичні ракети із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема ракети Zolfaghar.

За даними трьох іранських джерел Reuters, йдеться про близько 400 балістичних ракет, які здатні летіти на 700 кілометрів. Постачання ракет нібито почалося на початку січня 2024 року.

Нагадаємо, про те, що Росія вмовляє Іран передати їй балістичні ракети в ЗМІ писали ще минулого року. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Іноземна зброя в Росії

Іран став першою країною, яка почала постачати Росії зброю для війни з Україною. Так, від Ірану російська армія стабільно отримує ударні дрони "Шахед", якими атакують українські міста та інфраструктуру. Крім того, Іран допоміг Росії налагодити власне виробництво цих дронів.

Крім Ірану свою зброю росіянам постачає Північна Корея. Спочатку РФ отримувала від КНДР артилерійські снаряди та боєприпаси для РСЗВ. Однак нещодавно стало відомо, що Північна Корея передала РФ свої балістичні ракети. Цими ракетами росіяни вже атакували Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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