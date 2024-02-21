В ГУР отреагировали на слухи о передаче Ираном ракет России

По словам представителя ГУР, данную информацию проверяют и отслеживают ситуацию.

В то же время источники РБК-Украина в спецслужбах назвали передачу иранских ракет России маловероятным. И добавили, что пока подобные факты украинскими спецслужбами не фиксировались.

Иран мог передать ракеты РФ

Сегодня американское издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран якобы передал России баллистические ракеты из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе ракеты Zolfaghar.

По данным трех иранских источников Reuters, речь идет об около 400 баллистических ракетах, способных лететь на 700 километров. Поставки ракет якобы начались в начале января 2024 года.

Напомним, о том, что Россия уговаривает Иран передать ей баллистические ракеты в СМИ писали еще в прошлом году. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Иностранное оружие у России

Иран стал первой страной, начавшей поставлять России оружие для войны с Украиной. Так, от Ирана российская армия стабильно получает ударные дроны "Шахед", атакующие украинские города и инфраструктуру. Кроме того, Иран помог России наладить собственное производство этих дронов.

Помимо Ирана свое оружие россиянам поставляет Северная Корея. Первоначально РФ получала от КНДР артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО. Однако недавно стало известно, что Северная Корея передала РФ свои баллистические ракеты. Этими ракетами россияне уже атаковали Украину.

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