ГУР про вибух на підстанції в Єкатеринбурзі: у Росії є небайдужі громадяни

"У них продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає у Росії, - це відповідальність влади Росії", - сказав він.

Представник ГУР, коментуючи вибух в Єкатеринбурзі, заявив, що серед росіян є "небайдужі громадяни".

"На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму", - додав Юсов.

Що відомо про вибух

Сьогодні, 2 березня, російські ЗМІ повідомили, що вночі в Єкатеринбурзі пролунав вибух у районі електропідстанції.

Пропагандисти заявляють, що причиною вибуху нібито було коротке замикання, але у мережі зазначають, що біля підстанції виявили саморобний вибуховий пристрій.

Зазначається також, що підстанції дає електроенергію для трьох російських оборонних заводів.