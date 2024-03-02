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ГУР про вибух на підстанції в Єкатеринбурзі: у Росії є небайдужі громадяни

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи на інфраструктурних об'єктах у Росії, зокрема на електропідстанції в Єкатеринбурзі, - це відповідальність російської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"У них продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає у Росії, - це відповідальність влади Росії", - сказав він.

Представник ГУР, коментуючи вибух в Єкатеринбурзі, заявив, що серед росіян є "небайдужі громадяни".

"На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму", - додав Юсов.

Що відомо про вибух

Сьогодні, 2 березня, російські ЗМІ повідомили, що вночі в Єкатеринбурзі пролунав вибух у районі електропідстанції.

Пропагандисти заявляють, що причиною вибуху нібито було коротке замикання, але у мережі зазначають, що біля підстанції виявили саморобний вибуховий пристрій.

Зазначається також, що підстанції дає електроенергію для трьох російських оборонних заводів.

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Російська ФедераціяГУРВибухЕкатеринбург