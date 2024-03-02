ГУР о взрыве на подстанции в Екатеринбурге: в России есть неравнодушные граждане

Взрывы на инфраструктурных объектах в России, в том числе на электроподстанции в Екатеринбурге, - это ответственность российских властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"У них продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России, - это ответственность власти России", - сказал он.
Представитель ГУР, комментируя взрыв в Екатеринбурге, заявил, что среди россиян есть "неравнодушные граждане".
"На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить скорее единственным законным способом от кровавого путинского режима", - добавил Юсов.
Сегодня, 2 марта, российские СМИ сообщили, что ночью в Екатеринбурге раздался взрыв в районе электроподстанции.
Пропагандисты заявляют, что причиной взрыва было короткое замыкание, но в сети отмечают, что у подстанции обнаружили самодельное взрывное устройство.
Отмечается также, что подстанция дает электроэнергию для трех российских оборонных заводов.
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