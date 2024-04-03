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ГУР про удари по НПЗ в Росії: допомогли росіяни з українським корінням

Середа 03 квітня 2024 19:45
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ГУР про удари по НПЗ в Росії: допомогли росіяни з українським корінням Фото: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна мала цілий список агентів, які могли здійснити диверсійну операцію на російських НПЗ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Деякі були росіянами з українським корінням, інші були неідеологічними росіянами, проте завербованими в обмін на плату", - розповів Скібіцький.

Він пояснив, що кількість кандидатів, які могли вчинити диверсії на території РФ був настільки великий, що ГУР могло робити вибір.

За його словами, наразі Україна не в змозі здобути беззастережну перемогу на полі бою через ряд чинників: нестача боєприпасів, брак живої сили і тактичної авіації. Саме тому українські спецслужби хочуть, щоб була достатня велика кількість диверсійних операцій по об'єктах на території РФ.

"У Києва немає іншого вибору, окрім як почати боротьбу з цілями в глибокому тилу ворога, зокрема з військовою інфраструктурою, центрами управління і контролю, а також промисловими виробництвами, що виробляють зброю і боєприпаси", - пояснив він.

Атака дронів по підприємствах у Татарстані

Нагадаємо, 2 квітня українські безпілотники вперше атакували підприємства у Республіці Татарстан у РФ. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Місцева влада Татарстану вже підтвердила атаку. Так званий очільник республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємствах в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів.

Як розповіло РБК-Україна джерело в спецслужбах, ціллю атаки зокрема став завод зі збірки "Шахедів". Це була операція ГУР. Крім того, росЗМІ пишуть, що дрони влучили й у гуртожиток, де жили працівники цього підприємства. Відомо про постраждалих.

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